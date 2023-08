Mondiali ciclismo 2023, cronometro uomini elite: orario e dove vederla in diretta tv

Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di sport. Venerdì 11 agosto si disputa ai Mondiali di ciclismo di Glasgow la cronometro uomini elite.

Tra i grandi favoriti della prova contro il tempo c'è il piemontese Filippo Ganna che andrà a caccia del tris, dopo le vittorie ottenute nel 2020 e nel 2021. Cercherà ancora una volta il metallo più prezioso, dopo quello vinto nei giorni scorsi nell'inseguimento su pista in una memorabile finale al cardiopalma.

I principali avversari di Top Ganna saranno Wout Van Aert e Tadej Pogacar, da non sottovalutare il campione in carica, Tobias Foss, che darà il massimo per difendere la maglia. Partenza e arrivo a Stiling, 47,8 km che esalteranno gli specialisti puri, visto che ci sarà qualche strappo ma non impegnativo.

La cronometro uomini elite dei Mondiali 2023 di Glasgow si disputerà venerdì 11 agosto alle ore 15:35 e sarà trasmessa in diretta in chiaro sulla Rai e per gli abbonati su Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go.