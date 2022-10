Ganna-Milan, finale inseguimento: a che ora inizia e dove vederla in diretta tv

Sarà una grande sfida da non perdere. Oggi, venerdì 14 ottobre, Filippo Ganna e Jonathan Milan si sfidano per la medaglia d'oro ai Mondiali di ciclismo 2022 al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines.

Il campione piemontese, che ha il miglior tempo in qualifica (4:00.693), vuole conquistare la sua quinta maglia iridata. Se la dovrà vedere con il compagno di nazionale. I due hanno ottenuto nell'inseguimento a squadre, insieme a Simone Consonni e a Francesco Lamon, l'argento perdendo in finale con la Gran Bretagna.

Ciclismo, inseguimento pista: dove vederla in diretta tv

Ganna-Milan, finale dell'inseguimento individuale maschile, ai Mondiali su pista al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, sarà trasmessa in chiaro alle ore 20.30 su Raisport e per gli abbonati su Eurosport 1. La diretta streaming è su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.