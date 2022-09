Ciclismo cronometro mondiali Wollongong, quando parte Filippo Ganna: orario preciso, dove vederlo e diretta tv

Un'altra grande sfida per Filippo Ganna. Oggi, domenica 18 settembre, il corridore azzurro, due volte campione del mondo, dopo i trionfi a Imola e in Belgio andrà a caccia del suo terzo titolo mondiale consecutivo a cronometro ai Mondiali di ciclismo in corso a Wollongong, in Australia. Tra i maggiori avversari di Ganna ci sono Pogacar, Kueng, Mollema, Hayter, Cavagna.

Mondiali ciclismo Wollagong, cronometro: dove vedere Ganna in tv

Filippo Ganna sarà l'ultimo corridore a tagliare il traguardo del percorso di 34,2 km e arriverà intorno ale ore 9.00. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2, RaiSport, Eurosport 1, in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.