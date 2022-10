A che ora Filippo Ganna Finale inseguimento squadre ciclismo su pista: dove vederla in diretta tv

Dopo aver eliminato la Francia, padrona di casa, l'Italia per riconfermarsi campione del mondo dell'inseguimento a squadre dovrà compiere un'altra grande impresa. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Manlio Moro, al velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines, oggi, giovedì 13 ottobre, sfideranno la Gran Bretagna per confermare il titolo di campione del mondo di inseguimento a squadre, conquistato un anno fa.

Ciclismo Mondiale su pista: dove vedere in diretta tv la finale del Mondiale inseguimento a squadre

La finale inseguimento a squadre maschile in programma oggi, giovedì 13 ottobre, al Velodromo di Saint-Quentin-En-Yvelines, inizierà alle ore 19.25. Sarà trasmessa in diretta gratis, in chiaro, su Raisport e in streaming su Raiplay e in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 1.