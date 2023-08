A che ora Ganna oggi, Cronometro Mondiali ciclismo: la diretta tv

Il grande giorno è arrivato. Oggi, venerdì 11 agosto, Filippo Ganna ai Mondiali 2023 di ciclismo, a Glasgow,andrà a caccia di un'altra vittoria contro il tempo, per conquistare quello che sarebbe la sua terza maglia iridata in questa specialità, in carriera. Il piemontese ha il morale a mille dopo l'oro nell'inseguimento individuale su pista, il suo sesto successo in quella disciplina in una carriera già straordinaria.

Ganna partirà alle ore 16.58 ed è tra i favoriti in una prova di altissimo livello dove i rivali non mancheranno. Tra i più quotati sono Tadej Pogacar, Remco Evenepoel e Wout van Aert. I corridori affronteranno un percorso di 58 km con 5 strappi di lunghezza sempre inferiore al km e con pendenze tra il 3 al 5%, l'ultimo, di 800 metri, al 5,5%, porta sulla linea del traguardo.

Sarà una prova tutta da seguire, nella quale fare un grandissimo tifo per il nostro Filippo Ganna. La cronometro uomini elite dei Mondiali 2023 di Glasgow si disputerà venerdì 11 agosto alle ore 15:35 e sarà trasmessa in diretta in chiaro sulla Rai e per gli abbonati su Eurosport, diretta streaming su RaiPlay, Discovery+, Dazn, Now e Sky Go.