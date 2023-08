Mondiali ciclismo: Ganna è oro nell'inseguimento, Milan bronzo

Filippo Ganna trionfa nell'inseguimento individuale ai Mondiali di ciclismo su pista, a Glasgow e conquista il suo sesto successo iridato nella specialità, dove aveva vinto nel 2016, 2018, 2019, 2020 e 2022. Ganna ha avuto la meglio sul britannico Daniel Bigham in una finale che si è decisa in suo favore per soli 54 millesimi.

L'Italia completa una grande giornata con il terzo posto di Jonathan Milan, medaglia di bronzo, che si è imposto nettamente nella finalina sul portoghese Ivo Oliveira.

"Sono veramente soddisfatto. Non volevo fare l'inseguimento individuale perché volevo concentrarmi sulla cronometro su strada, ma ho pensato: 'ormai siamo in ballo, balliamo'. Tutti si sono emozionati per questa lotta, abbiamo fatto degli ottimi tempi", ha detto Ganna al termine della gara.