Ganna positivo, addio al Giro

Addio Giro: per Filippo Ganna, risultato positivo al Covid, la Corsa Rosa è già finita. Il ciclista piemontese non sarà ai nastri di partenza dell’ottava tappa, i 207 chilometri da Terni a Fossombrone. Il 26enne del team Ineos-Grenadiers ieri manifestava sintomi influenzali lievi: lo ha fatto sapere la squadra stessa. Alla sua terza partecipazione al Giro, per la prima volta Ganna è costretto al ritiro: nelle edizioni 2020 e 2021 aveva portato a termine la corsa con 6 successi di tappa e 5 giorni in maglia rosa. Nella prima parte del Giro 2023 aveva già vedere cose interessanti, come il secondo posto la crono inaugurale della Costa dei Trabocchi. Domani sarebbe stato uno dei protagonisti più attesi nella prova per velocisti (35,6 km) da Savignano sul Rubicone a Cesena. Dall'inizio del Giro, Ganna è il quarto ciclista positivo al Covid dopo il francese Russo, dell’Arkea-Samsic, e gli italiani Aleotti (Bora-Hansgrohe) e Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck). Una grave perdita per i capitani della Ineos, Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart. Prima del via di una settimana fa, aveva dato forfait a causa del coronavirus anche l'abruzzese Ciccone della Trek-Segafredo.