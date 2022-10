A che ora il record dell'ora di Filippo Ganna oggi: dove vederlo in diretta tv

Appuntamento da non perdere per gli amanti del ciclismo. Oggi, sabato 8 ottobre, dopo le emozioni del Giro di Lombardia dove Tadej Pogacar ha concesso il bis, a regalare ulteriori emozioni sarà Filippo Ganna. L'ex campione del mondo a cronometro, vincitore della prova iridata contro il tempo nelle edizioni 2020 e 2021, cercherà una grande e epica impresa, quella di conquistare il record dell'ora.

Per farcela dovrà migliorare il primato di 55,548 km siglato dal britannico Dan Bigham, lo scorso venerdì 19 agosto. Ganna, nel Velodromo di Grenchen, pedalerà in solitaria per 60 minuti per fare più km possibili. L'Italia nel passato ha celebrato le imprese di Giuseppe Olmo nel 1935,Fausto Coppi nel 1942 ed Ercole Baldini nel 1956. I record di Francesco Moser nel 1984 sono stati convalidati dall'Uci negli anni 2000 come miglior prestazione umana sull’ora, a causa dei cambi di regolamento da utilizzare in questa prova. La sua bicicletta era stata ritenuta non regolamentare, ma gli atleti hanno sempre portato innovazioni per migliorare il record vigente. Moser era stato il primo ad usare ruote lenticolari, ovvero a disco pieno.

Top Ganna pedalerà in sella a una speciale bicicletta Bolide HR 3D realizzata da Pinarello che costa 60.000 euro e indosserà un super-body aerodinamico. Reduce da una stagione non particolarmente brillante, dove non è riuscito a difendere la maglia iridata a cronometro, punta forte su questa giornata e vuole renderla memorabile.

L'assolto di Filippo Ganna al record dell'ora sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 e Rai Sport+HD a partire dalle ore 20.30. Sarà in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN.