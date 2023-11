Coppa del mondo sci alpino 2023-2024: le gare italiane

Saranno numerose le tappe di Coppa del mondo programmate in Italia per la prossima stagione per la Coppa del mondo di sci alpino maschile e per la Coppa del mondo di sci alpino femminile. Qui trovate tutti gli appuntamenti sulle nostre montagne, data per data.

Sab. 11/11/23 – DH maschile Zermatt/Cervinia – ore 11.30

Dom. 12/11/23 – DH maschile Zermatt/Cervinia – ore 11.30

Sab. 18/11/23 – DH femminile Zermatt/Cervinia – ore 11.45

Dom. 19/11/23 – DH femminile Zermatt/Cervinia – ore 11.45

Ven. 15/12/23 – SG maschile Val Gardena – ore 11.45

Sab. 16/12/23 – DH maschile Val Gardena – ore 11.45

Dom. 17/12/23 – GS maschile Alta Badia – ore 10.00 e 13.30

Lun. 18/12/23 – GS maschile Alta Badia – ore 10.00 e 13.30

Ven. 22/12/23 – SL maschile Madonna di Campiglio – ore 17.45 e 20.45

Gio. 28/12/23 – DH maschile Bormio – ore 11.30

Ven. 29/12/23 – SG maschile Bormio – ore 11.30

Ven. 26/01/24 – DH femminile Cortina – ore 11.00

Sab. 27/01/24 – DH femminile Cortina – ore 10.30

Dom. 28/01/24 – SG femminile Cortina – ore 10.30

Mar. 30/01/23 – GS femminile Kronplatz – ore 10.30 e 13.30

Sab. 24/02/24 – SG femminile Val di Fassa – ore 11.00

Dom. 25/02/24 – SG femminile Val di Fassa – ore 11.00