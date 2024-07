Ginnastica artistica, i convocati della squadra maschile dell'Italia

Sono Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Mario Macchiati, Carlo Macchini e Nicola Bartolini i cinque azzurri che rappresenteranno l’Italia Team ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 nel concorso generale a squadre maschile di ginnastica artistica. L’Italia, dopo essersi garantita il pass a cinque cerchi lo scorso ottobre ai Mondiali di Anversa, è stata inserita nella terza ed ultima suddivisione insieme a Turchia, Svizzera e Spagna con partenza agli anelli ed esordirà alla Bercy Arena sabato 27 luglio (20.00-22.30). La finale, invece, è pianificata per il 29 luglio (17.30-20.30).

Abbadini, bronzo sul giro completo agli ultimi Europei di Rimini, Casali e Macchiati gareggeranno su tutti e sei gli attrezzi nella gara inaugurale di ammissione, competendo anche per i due posti nel concorso generale. Gli ultimi due tasselli sono Macchini, che dovrà coprire il corpo libero, il volteggio, le parallele pari ed eventualmente gli anelli, e Macchini, specialista alla sbarra e al cavallo con maniglie. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 383 (200 uomini, 183 donne) in 34 discipline.