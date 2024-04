Ginnastica artistica, Europei: l'Italia inizia con una medaglia di bronzo

È iniziato con una medaglia il percorso della Nazionale maschile di ginnastica artistica agli Europei. Alla Fiera di Rimini, infatti, Yumin Abbadini è riuscito a mettersi al collo il bronzo nel concorso generale individuale, dopo aver totalizzato il punteggio di 83.765 (14.333 alla sbarra, 14.066 al corpo libero, 14.233 al cavallo con maniglie, 13.700 agli anelli, 14.000 al volteggio e 13.433 alle parallele pari).

Eguagliato, dunque, il risultato raggiunto nell'edizione svizzera di Losanna 1990 da Juri Chechi, ultimo azzurro a terminare tra i migliori tre a livello continentale sul giro completo. Per il ventiduenne bergamasco, in piena corsa anche per tentare di conquistare il metallo più pregiato, si è rivelato decisivo lo score messo a referto proprio nell’ultima rotazione, che lo ha fatto scivolare alle spalle sia del cipriota Marios Georgiou (84.265) sia dell’ucraino Oleg Varniaiev (84.031).

L’azzurro, sesto ai Mondiali di Anversa dello scorso ottobre, quando è stato un elemento prezioso nella cavalcata del team tricolore verso il pass olimpico, può comunque brindare al suo primo podio individuale della carriera a livello continentale dopo l’argento e l’oro vinti insieme alla squadra tra il 2022 ed il 2023 rispettivamente a Monaco di Baviera (Germania) e ad Antalya (Turchia).