Ginnastica, Mondiali: Baldassarri porta le azzurre ai Giochi di Parigi

Milena Baldassarri ha garantito all’Italia il secondo posto nazione dalla ginnastica ritmica per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. La ravennate ha concluso le qualificazioni dell'All-Around individuale dei Mondiali di Valencia (Spagna) al quindicesimo posto con il punteggio di 94.250. Dopo il 32.800 al cerchio e il 30.700 alla palla di ieri, quest’oggi sono arrivati il 30.750 alle clavette e il 29.150 al nastro.

Questo risultato si è rivelato prezioso per conquistare una delle carte olimpiche riservate alle 14 migliori atlete. Davanti a lei, infatti, in tre hanno già ottenuto la quota per Parigi 2024. Tra queste anche la nostra Sofia Raffaeli, che l’anno scorso si mise in tasca un posto nazione grazie al trionfo nel concorso generale individuale di Sofia (Bulgaria).

Baldassarri ha esordito a livello olimpico tre anni fa a Tokyo, dove riuscì ad issarsi al sesto posto nell'All-Around individuale. Adesso vuole concedersi il bis nella capitale francese, dove potrebbe diventare la terza ginnasta azzurra a partecipare a ben due edizioni dei Giochi dopo Giulia Staccioli e Irene Germini.

Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024 (sono attualmente 37, 20 uomini e 17 donne, in 12 discipline)

- Tiro a volo (7 carte olimpiche: 2 d Trap, 2 u Trap, 2 d Skeet, 1 u Skeet)

- Ginnastica ritmica (2 carta olimpiche: 2 d All-Around individuale)

- Tiro a segno (1 carta olimpica: 1 u Carabina 10 m)

- Pentathlon moderno (3 pass individuali: Elena Micheli, Alice Sotero, Giorgio Malan)

- Tuffi (4 carte olimpiche: 2 d Trampolino e Trampolino sincro, 2 u Trampolino)

- Pugilato (4 pass individuali: Salvatore Cavallaro – 80 kg, Giordana Sorrentino – 50 kg, Irma Testa – 57 kg, Aziz Abbes Mouhiidine - 92 kg)

- Tiro con l’arco (1 carta olimpica: 1 d individuale)

- Surf (1 pass individuale: Leonardo Fioravanti)

- Nuoto (4 carte olimpiche: 4x100 sl u)

- Arrampicata sportiva (1 pass individuale: Matteo Zurloni – Speed)

- Vela (8 carte olimpiche per 7 equipaggi: 1 Nacra 17 u/d, 1 iQFOiL d, 1 iQFOiL u, 1 Kite d, 1 Kite u, 1 ILCA 6 d, 1 ILCA 7 u)

- Atletica (1 pass individuale: Gianmarco Tamberi – Salto in alto)