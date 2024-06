Ginnastica ritmica, ultimo atto stagionale della Coppa del Mondo

È pronto ad alzarsi il sipario all’Unipol Forum di Milano, che da venerdì 21 a domenica 23 giugno ospiterà la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. L’Italia, in quello che rappresenta un test fondamentale in vista degli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024, sarà presente con le due individualiste Sofia Raffaeli, vice campionessa mondiale ed europea in carica ed in piena lotta per aggiudicarsi il titolo stagionale di Coppa, e Milena Baldassarri e con il team delle ‘Farfalle’ composto da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo.

Nelle prime due giornate di gara si disputeranno sia le qualificazioni individuali sia quelle a squadre, al termine delle quali verrà stabilita la composizione dei podi per quanto riguarda i due concorsi generali. Nel gran finale domenicale, quindi, sarà la volta delle sei finali di specialità (quattro individuali e due a squadre).