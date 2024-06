Ginnastica ritmica, le Farfalle a Milano per la tappa di Coppa del mondo

Si avvicina il tanto atteso appuntamento con l’ultima tappa del circuito internazionale di Ginnastica Ritmica. Dal 21 al 23 giugno, all’Unipol Forum, andrà in scena l’atto finale della World Cup 2024 con le Farfalle della squadra azzurra e le nostre individualiste a rendere la competizione ancor di più interessante e lo spettacolo straordinario, in un’arena che preannuncia il sold out. La tappa italiana, per la seconda volta in scena a Milano, chiude il circuito della Coppa del Mondo 2024, ultimo step prima dei Giochi Olimpici di Parigi.



A difendere i colori azzurri il team dell’Accademia di Desio, formato dagli avieri dell’Aeronautica Militare Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e dall’agente delle Fiamme Oro Alessia Russo. Tra le individualiste, invece, i riflettori saranno puntati sulla vicecampionessa d’Europa e del Mondo, l’agente della Polizia di Stato Sofia Raffaeli, e sulla sua compagna alla Ginnastica Fabriano, il sesto aviere del Gruppo Sportivo di Vigna di Valle, Milena Baldassarri. Le due étoile individuali italiane e la Direttrice Tecnica Nazionale della Sezione di Ritmica Emanuela Maccarani, membro di Giunta del Coni, saranno a disposizione dei colleghi giornalisti, nella presentazione del 14 giugno a Palazzo Lombardia.



«Dopo tante indimenticabili edizioni a Pesaro, la tappa italiana della Coppa del Mondo dei piccoli attrezzi da due anni ha trovato una nuova casa in Lombardia, con la cui amministrazione stiamo portando avanti un progetto teso alla diffusione della cultura sportiva, dei valori olimpici e alla valorizzazione delle eccellenze agonistiche sul territorio lombardo, attraverso spazi idonei e adeguate professionalità -dice Gherardo Tecchi, Presidente della Federazione Ginnastica d’Italia-. Mi auguro che la vocazione olimpica di Milano, in attesa dell’appuntamento invernale del 2026, pervada l’animo delle nostre atlete a poche settimane dai Giochi di Parigi».