Ginnastica ritmica, Mondiali: le convocate dell'Italia

Tutto pronto a Valencia per i Mondiali di ginnastica ritmica. Da mercoledì 23 a domenica 27 agosto andrà in scena in Spagna la rassegna iridata, fondamentale anche nella corsa ai Giochi Olimpici del prossimo anno. Le 14 migliori atlete nel concorso all-around individuale guadagneranno infatti un posto nazione per Parigi 2024 (rispettando il limite delle due carte per ciascun Comitato Olimpico Nazionale). Le cinque migliori nazionali nel concorso all-around a squadre, non ancora qualificate, conquisteranno invece la qualificazione per il proprio Comitato Olimpico Nazionale.

Mancano pochi giorni alla partenza per i Mondiali di Valencia. La direzione tecnica federale ha ufficializzato le convocazioni per l’appuntamento iridato spagnolo. Nessuna sorpresa, alle individualiste Sofia Raffaeli (Fiamme Oro) e Milena Baldassarri (Aeronautica Militare), seguite dalle tecniche Julieta Cantaluppi e Claudia Mancinelli, si affiancano le componenti della squadra, le altre aviere del gruppo sportivo di Vigna di Valle, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris e l’agente di polizia Alessia Russo. L’Insieme azzurro è accompagnato come sempre dalla coach Emanuela Maccarani, con le assistenti Olga Tishina e Federica Bagnera. La delegazione , impegnata nella penisola iberica dal 20 al 28 agosto, sarà guidata dal vicepresidente vicario FGI Valter Peroni e dalla team manager Paola Porfiri, e si completa con le ufficiali di gara Emanuela Agnolucci e Alexia Agnani, e con lo staff medico composto dal dottor Franco Combi, dalla psicologa Marcella Bounous e dai fisioterapisti Alessandro Calcinaro e Alessio Sauchelli. Con il team azzurro partiranno anche la referente dei rapporti internazionali Cristina Casentini e la componente effettiva del Consiglio della FIG Daniela Delle Chiaie. Le farfalle italiane prenderanno il volo da Malpensa domenica, nel primo pomeriggio, sabato 19 agosto, alla sera, ore 20.30, è in programma un allenamento a porte aperte al Pala Banco Desio.