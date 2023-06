Tragedia nel ciclismo: Gino Mader è morto dopo la caduta al Giro di Svizzera

Tragedia nel mondo del ciclismo. Oggi, venerdì 16 giugno, è morto Gino Mäder. Il corridore elvetico della Bahrain Victorious aveva 26 anni. Le lesioni che ha riportato ieri nella bruttissima caduta nella discesa dell'Albulapass, nelle fasi conclusive della quinta tappa del Giro della Svizzera, sono state fatali.

Mäder era finito fuori strada in un punto dove si toccano i 100 all'ora, finendo nella scarpata dopo un volo di venti metri. A trovarlo, dopo pochi minuti, in un fiumiciattolo, sono stati i soccorritori che, secondo quanto riportato dal quotidiano svizzero Blick, hanno praticato manovre per 25 minuti, prima di trasportarlo in eliambulanza all'ospedale di Coira, dove è giunto in gravissime condizioni.

La comunità del ciclismo è a lutto e lo piangono anche i tifosi italiani che ricorderanno la vittoria di questo corridore al Giro d'Italia 2021, in salita, a Colle San Marco, sopra Ascoli Piceno.

"Gino, grazie per la luce, la gioia e le risate che hai portato a tutti noi, ci mancherai come ciclista e come persona. Oggi e tutti i giorni, pedaleremo per te, Gino", ha scritto il Team Bahrain Victorious.

