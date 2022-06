Giochi del Mediterraneo 2022: tutti i risultati di oggi degli Azzurri

Prosegue la galoppata del Team Italia a Orano, Algeria, nei Giochi del Mediterraneo. Oggi giornata di vittorie per molti, con una medaglia della ginnastica e l'approdo in finale degli atleti delle bocce. I doppi maschile della Raffa e della Petanque hanno aperto le gare degli azzurri. Contro la Libia il doppio Raffa, Marco Di Nicola e Mattia Visconti, in semifinale si è imposto 12-1 mentre nei quarti del torneo di Petanque Saverio Amormino e Andrea Chiapello hanno superato l’Algeria per 13-5. Non si è fatta attendere la risposta del doppio femminile della Raffa. Ilaria Treccani e Flavia Moralli hanno battuto 12- 11 l’Algeria e domani incontreranno San Marino. Così come il doppio della Raffa uomini e donne sono in finale per l’oro anche Luigi Grattapaglia nel volo tiro di precisione avendo superato la semifinale contro il serbo Kovacevic e nella stessa specialità Valentina Basei che ha battuto, anche lei in semifinale, la slovena Petric. Sempre nel volo, ma nel tiro progressivo, ha raggiunto la possibilità di giocarsi l’oro Stefano Pegoraro che, in semifinale, si è imposto sul croato Milicevic.

Argento per la squadra di ginnastica artistica maschile composta da Marco Lodadio, Nicola Bartolini, Lay Giannini, Matteo Levantesi e Lorenzo Casali che si è piazzata seconda dietro la Turchia (251.25) con un punteggio di 246.1. Terza la Francia a 242.9 punti.

Nella pallavolo, seconda vittoria per la nazionale maschile impegnata nel Gruppo A. Dopo aver superato l’Egitto oggi gli azzurri hanno battuto anche la Macedonia del Nord 3-0 (25-19; 25-16; 25-23). L’Italia guida il girone a tre squadre a punteggio pieno e attende di conoscere l’avversaria dei quarti di finale che affronterà il 30 giugno dopo le altre gare odierne nei due gironi da quattro.

Prosegue il momento positivo nel Badminton: Yasmine Hamza ha superato i sedicesimi battendo 2-0 Petra Polanc (SLO) e agli ottavi ha vinto contro l’algerina Bouksani 2-0. Katharina Fink ha avuto la meglio sulla Cloteaux – Foucault (FRA) 2-1 e passa anche lei ai quarti dopo il ritiro dalle gare della Loncar (SRB). Nel torneo maschile passano il turno Fabio Caponio e Giovanni Toti vincitori dei rispettivi confronti con il cipriota Kattirtzi- Ranjabar (2-0) e il croato Spoljarec (2-0).

Tennistavolo: vince il primo incontro del singolare, nel gruppo eliminatorio, Niagol Stoyanov. L’azzurro opposto a Federico Giardi di San Marino ha chiuso l’incontro sul 4-1. Giorgia Piccolin ha esordito nella fase preliminare battendo la slovena Katarina Strazar 4-2. Ieri la squadra femminile, con Nicole Arlia, Giorgia Piccolin e Nikoleta Stefanova, è stata battuta in finale dall'Egitto conquistando comunque una prestigiosa medaglia d'argento. Durissima la lotta nell'ultimo incontro. La gara è terminata 2-3 con Le tre azzurre impegnate fino all'ultimo nel tentativo di conquistare l'oro. L'Italia aveva superato la Tunisia 3-0 e in semifinale aveva piegato il Portogallo, dopo una faticosa semifinale vinta 3-2..

Infine nel tennis, sconfitto all’esordio Matteo Arnaldi. Opposto al marocchino Moundir nel tabellone degli ottavi ha perso 1-2 (5-7;7-6;3-6).