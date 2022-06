Giochi del Mediterraneo 2022: tutti i risultati di oggi degli Azzurri

Giornata indimenticabile per lo sport italiano a Orano, in Algeria, ai Giochi del Mediterraneo. Pienone di medaglie per la Ginnastica e per le Bocce, due discipline in cui il Team Italia si conferma una delle migliori eccellenze mondiali. La ginnastica artistica azzurra regala un altro oro all’Italia Team. Dopo l’en plein al femminile, e l’argento nel concorso generale a squadre, arriva la prima medaglia individuale dei ginnasti azzurri ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022. Nella finale di specialità del corpo libero, il campione mondiale Nicola Bartolini, con 14.850, è salito sul gradino più alto del podio davanti ai turchi Ahmet Onder (14.300) e Adem Asil (14.200). L'azzurro ha vinto poi l'argento nel volteggio (14.475). E' medaglia di bronzo, invece, Matteo Levantesi (14.200). Poi Bartolini, impegnato, nel cavallo con maniglie, si è piazzato al quarto posto (13.950). Stessa posizione per Marco Lodadio agli anelli (14.600). Le azzurre nelle prove di specialità dei singoli attrezzi che conquistano tutti gli ori in palio, dopo aver vinto nei giorni precedenti quello nel concorso generale a squadre e l'individuale, con Martina Maggio. È un'Italia da record nella rassegna a 3 cerchi: non era mai successo infatti che le azzurre vincessero tutte le prove in programma. È accaduto ad Orano, con le ginnaste che tornano dall'Algeria con 11 medaglie. A prendersi oggi la medaglia del metallo più prezioso nel volteggio è stata Asia d’Amato. L’azzurra si è imposta con 13.875 davanti alla francese Morgane Osyssek-Reimer, argento con 13.400, e all'altra italiana Angela Andreoli, bronzo con 13.200. L’altro oro è firmato invece da Giorgia Villa alle parallele asimmetriche. La ginnasta lombarda ha vinto con 14.000 davanti all’altra italiana, Martina Maggio, argento con 13.850 come la portoghese, ma medaglia di bronzo, Ana Da Silva Martins. Torna sul podio, ma questa volta, sul gradino più alto, Martina Maggio, oro alla trave con 13.550 davanti ad Asia D'Amato, argento (13.250). Medaglia di bronzo per la francese Carolann Heduit (13.100).

Posizione invertite nel corpo libero: a fare festa è Asia D’Amato, oro con 13.500 davanti a Martina Maggio, medaglia d’argento (13.300). Completa il podio la francese Morgane Osyssek-Reimer, terza con 13.050.

Tiro a Segno: Nella pistola 10 metri mista aria compressa la coppia Luca Tesconi e Chiara Giancamilli hanno concluso al terzo posto, pari merito con la Turchia, la fase preliminare con 568 punti (15x). In finale il duo azzurro contro Ismail Keles ed Elif Beyza Asik (TUR) ha vinto la medaglia di bronzo 16 - 14.

Badminton: Fabio Caponio e Katharina Fink sono stati eliminati nei quarti finale del torneo singolare. Fabia ha subito la sconfitta dallo sloveno Krapez 1-2 mentre Katharina è stata battuta dalla turca Bayrak 0-2.

Judo: Giulia Gaggiano è in finale per l’oro nei 57 kg. L’azzurra ha battuto nei quarti per Ippon Flaka Loxha (KOS). In semifinale si è aggiudicata l’incontro sulla algerina Yamina Halata per Waza-ari. Sofia Petito supera il turno dei 48 kg qualificandosi per i quarti di finale dopo aver battuto l’algerina Imene Rezzoug. In semifinale perde dalla francese Vieu e nella finale del terzo posto subisce, dopo la parità nel tempo regolare (1-1) un Ippon nell’extra time. Nei 52 kg Francesca Giorda ha subito l’assalto della serba Petrovic ed è stata sconfitta agli ottavi così come al debutto è accaduto a Diego Rea nei 60 kg battuto dal turco Akkus.

Matteo Piras, nella categoria 66 kg, ha subito trovato il feeling con il tatami di Orano battendo 10-0 (Ippon) l’algerino Rachid Cherrad negli ottavi di finale. L’azzurro ha superato ai quarti lo spagnolo Alberto Martin ed anche il serbo Strahinja Bruncic con Waza-Ari. In finale ha affrontato l’egiziano Mohamed Abdelmawgoud ma ne è uscito sconfitto

Pugilato: Passa il turno dei quarti di finale Federico Emilio Serra nella categoria 52 kg. L’azzurro opposto allo spagnolo Martin Molina Salvador ha ottenuto un verdetto favorevole dai giudici per 2-1 (29-28; 28-29; 30-27)