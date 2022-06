Giochi del Mediterraneo 2022: tutti i risultati di oggi degli Azzurri

Sono in corso di svolgimento ad Orano, in Algeria, i Giochi del Mediterraneo. Il Team Italia presente con 370 atleti nelle varie discipline individuali e a squadre. Oggi il secondo giorno di gare (dopo l'esordio di ieri con le medaglie nel karate e nella ginnastica e una scossa di terremoto in serata nella città nordafricana). Il Badminton sogna l'oro. Il doppio femminile Katharina Fink Yasmine Hamza ha conquistato l’accesso alla finale: le azzurre hanno battuto in semifinale le cipriote Eva Nour Kattiritzi e Eleni Christodoulou 2-0 (21 – 16; 21-17). In doppio azzurro affronterà la copia della Turchia Bengisu Ercetin e Nazlican Inci. Nel torneo maschile medaglia di bronzo per Fabio Caponio e Giovanni Toti sconfitti in semifinale dopo una dura battaglia con gli spagnoli Luis Enrique Penalver Pereira e Pablo Abian Vicen per 1-2 (21-17;15-21;19-21)

Nelle Bocce, Mattia Visconti ha vinto il primo turno di qualificazione del torneo di Raffa singolo battendo Eddy Rouault (FRA) per 12-6. Doppia sconfitta delle coppie nella Petanque. Saverio Amormino e Andrea Chiapello hanno subito il punteggio 3-10 dalla Spagna con Jose Alberto Andreu Quinones e Antonio Escacho. Alessia Bottaro e Monica Scalise battute dalla coppia turca Gulcin Esen e Beyza Tatarli 3 -10.

Continua la serie negativa della Petanque. Nel secondo incontro del Gruppo C la coppia Amorino Chiapello ha subito la sconfitta del duo monegasco Claude e Guillaume Campillo (9-12).

Karate: Silvia Semeraro combatterà per la finale della categoria -68 kg. L’azzurra si è imposta contro la slovena Smilijan 4-0 per poi superare anche la turca Eda Eltemur in semifinale per Senshu (1-1) in virtù del primo punto messo a segno nell’incontro. In Finale Silvia affronta Feryal Abdelaziz (EGY).

Aurora Crivelli nella categoria +68 è stata sconfitta nella finale per il bronzo (per 5-4) dalla turca Meltem Hocaoglu Akyol. L'azzurra aveva vinto in precedenza contro la francese Sombe (8-0) per poi subire l’assalto della greca Kydonaki 0-3 in semifinale.

Lotta: Nella libera, semifinale per Studd Obispado Morris, impegnato nella categoria 57kg. Semifinale anche per Jacopo Masotti che nei 74 kg affronta l'egiziano Hussen, così come Abraham Conyedo Ruano che nei 125 kg affronta l'egiziano Hemida. Sconfitto, invece, agli ottavi dei 65 kg Colin John Realbuto dal siriano Dirki. Si ferma ai quarti degli 86 kg, invece, Aaron Caneva, battuto dall'algerino Benferdjallah. Simone Iannattoni è stato sconfitto ai preliminari dei 97 kg dal turco Akturk e poi con l'egiziano Elders. Nella greco romana, Ciro Russo conquista la finale per il bronzo, dopo aver superato ai ripescaggi Sanchez Silva Mejias. Stesso percorso dai ripescaggi per Ruben Marvice che, sconfitto il marocchino Fajari, disputerà nel pomeriggio la finale per il bronzo dei 60 kg.

Tennistavolo – La squadra femminile con Arlia, Piccolin e Stefanova ha battuto la Tunisia 3-0 e in semifinale affronta il Portogallo. L’Italia maschile con Bobocica, Piccolin, Stoyanov è stata eliminata dalla Spagna dopo un lungo confronto terminato 2-3.

Pugilato - Nei quarti di finale della categoria 66 kg Melissa Gemini ha superato l’egiziana Arwa Khaled imponendosi in tutte e tre le riprese, con un netto 3-0 finale, dimostrando una notevole capacità tecnica. L’azzurra accede quindi alla semifinale del 30 giugno conquistando, in ogni caso, la prima medaglia del pugilato in questa edizione dei Giochi.