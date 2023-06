Giochi Olimpici Europei, il medagliere dell'Italia

Prosegue la favola azzurra ai Giochi Olimpici Europei di Cracovia. Pioggia di medaglie anche nell'atletica leggera al Silesian Stadium di Chorzow: la prima giornata di gare è stata illuminata da tre ori. Samuele Ceccarelli, eguagliando il personal best fatto segnare a inizio mese al Golden Gala in 10"13, ha vinto i 100 metri davanti all’olandese Raphael Bouju (10”14) e al britannico Jeremiah Azu (10”16). In apertura di programma splendida affermazione per Sara Fantini nel lancio del martello. Con la misura di 73.26 l’azzurra ha fatto meglio della rumena Bianca Florentina Ghelber (argento con 72.97 metri) e della finlandese Silja Kosonen (bronzo con 72.34 metri).

Vittoria importante anche per Tobia Bocchi nel salto triplo. Con la misura di 16.84, realizzata al terzo tentativo, l’azzurro ha battuto il turco Necati Er (16.71). Medaglia di bronzo per l’ucraino Vladyslav Shepeliev (16.67).

Medaglia d’argento, invece, per Nadia Battocletti nei 5000 metri. L’azzurra ha vinto la sua gara nella division 1 con il tempo di 15’25”09. L’oro è andato alla lettone Agate Caune, che nella division 2 ha corso in 15’15”21. Bronzo per la britannica Hannah Nuttall in 15’29”49.

Argento anche per Daisy Osakue nel lancio del disco. Con la misura di 64.35, realizzata al sesto e ultimo tentativo, l’azzurra ha superato la francese Melina Robert-Michon (bronzo con 64.21) e la portoghese Liliana Cà. L’oro è andato alla tedesca Kristin Pudenz (66.84).

Il medagliere dell'Italia Team

ORO Giorgio Minisini/Lucrezia Ruggiero (Nuoto artistico – Duo Mixed Technical)

BRONZO Dennis Sollazzo/Sofia Ceccarello (Tiro a segno – carabina 10 m mixed team)

BRONZO Paolo Monna (Tiro a segno - pistola 10 m)

ORO Gabriele Casadei/Carlo Tacchini (Canoa velocità - C2 500m)

BRONZO Mattia Busato (Karate – Kata)

BRONZO Angelo Crescenzo (Karate – Kumite, -60 kg)

ARGENTO Sarah Jodoin Di Maria/Lorenzo Marsaglia/Chiara Pellacani/Eduard Timbretti Gugiu (Tuffi - Mixed Team)

ARGENTO Erminia Perfetto (Karate – Kumite, -50 kg)

BRONZO Beatrice Colli (Arrampicata - Speed)

ORO Sara Costantino/Paolo Monna (Tiro a segno – pistola 10 m mixed team)

ORO Danilo Dennis Sollazzo (Tiro a segno – carabina 10 m)

ORO Chiara Pellacani/Matteo Santoro (Tuffi - Trampolino 3m sincro misto)

ORO Sara Fantini (Atletica - Martello)

ARGENTO Nadia Battocletti (Atletica - 5000 m)

ORO Tobia Bocchi (Atletica - Triplo)

ARGENTO Daisy Osakue (Atletica - Disco)

ORO Samuele Ceccarelli (Atletica - 100m)

BRONZO Michele Martina (Karate - Kumite, -84 kg)

BRONZO Alessandra Mangiacapra (Karate - Kumite, -61 kg)

ARGENTO Daniele De Vivo (Karate - Kumite, -75 kg)

ARGENTO Clio Ferracuti (Karate - Kumite, +68 kg)

ARGENTO Italia (Nuoto artistico – Team Technical)

ARGENTO Sofia Zampetti (Taekwondo, -46 kg)

BRONZO Andrea Conti (Taekwondo, -54 kg)