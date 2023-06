Giochi Olimpici Europei, il ritorno di Tamberi: è oro

Gianmarco Tamberi torna a gareggiare e vince. Al Silesian Stadium di Chorzow, a quasi dieci mesi dall’ultima uscita ufficiale, il campione olimpico del salto in alto a Tokyo 2020 ha centrato un buon 2.29 al primo tentativo, misura sufficiente per mettersi al collo la medaglia d’oro dei Giochi Europei. Argento per il belga Thomas Carmoy (2.29), bronzo al polacco Norbert Kobielski (2.26).

Tiro a volo, skeet: Bartolomei vince l'oro e conquista un posto per Parigi 2024

Vittoria e pass olimpico per l’Italia nel tiro a volo. Martina Bartolomei ha vinto la medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia e ha conquistato il secondo e ultimo posto nazione a disposizione per i colori azzurri nello skeet, dopo quello assicurato da Diana Bacosi grazie al successo nei Mondiali di Osijek, in Croazia, dello scorso ottobre. Quinta al termine delle qualificazioni con 121 piattelli colpiti su 125, Bartolomei ha superato lo scoglio di una semifinale complicata, chiusa con 28/30 alle spalle della tedesca Nadine Messerschmidt ma davanti alla svedese Larsson e alla britannica Rutter. In finale l’azzurra ha sbagliato soltanto tre colpi, arrivando a giocarsi vittoria e carta per i Giochi di Parigi 2024 contro la greca Emmanouela Katzouraki, che ha mancato due piattelli mentre Bartolomei ha chiuso con 37/40. Per l’Italia si tratta del primo pass olimpico conquistato ai Giochi Europei di Cracovia.

La prima volta del Padel

Prima storica medaglia del padel italiano in un evento multidisciplinare Coni. Ai Giochi Europei di Cracovia la coppia formata da Chiara Pappacena e Giulia Sussarello conquista il bronzo. Le azzurre hanno fatto percorso netto sino in semifinale, poi sono state sconfitte in due set dalle spagnole Marta Barrera e Marta Caparros. Sul campo costruito di Krakow Main Square, la giocatrice romana e quella di Como hanno vinto la serrata battaglia di 2 ore e 44 minuti contro un’altra coppia iberica, Noa Canovas ed Araceli Maria Martinez. Il punteggio recita 7-5 3-6 7-5: missione compiuta per le azzurre.