Ciclismo, Giro d'Abruzzo 2024: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Una breve corsa a tappe questa settimana scalderà le gambe dei corridori in vista del Giro d'Italia 2024. Da martedì 9 a venerdì 12 aprile si corre il Giro d'Abruzzo, organizzato da Rcs Sport, in collaborazione con la Regione Abruzzo, prendendo il posto in calendario del Giro di Sicilia.

La decisione, nelle scorse settimane, è stata presa in accordo tra gli organizzatori e la Regione Sicilia che sono già al lavoro per riportare grandi eventi sportivi sull'isola.

Intanto sarà battaglia in particolare tra i capitani delle due squadre World Tour al via, Adam Yates (UAE Emirates), che torna in gara dopo una caduta all'UAE Tour e Alexey Lutsenko (Astana).

Giro d'Abruzzo 2024: la tappe e l'altimetria

1) Martedì 9 aprile – 1^ tappa: Vasto-Pescara, 161 km

La prima tappa sembra la più adatta per un arrivo in volata, visto che c'è un unico Gpm, a Chieti. Eventuali fuggitivi dovranno provare a muoversi nella prima parte della corsa.



2) Mercoledì 10 aprile – 2^ tappa: Alanno-Magliano de’ Marsi, 161 km

La seconda tappa si presenta decisamente più movimentata con le salite di Monte Urano e Forca Caruso che metteranno alla prova il gruppo. Nel finale la salita di Santa Iona-Forme a cui seguirà una discesa molto probabilmente deciderà la tappa.



3) Giovedì 11 aprile – 3^ tappa: Pratola Peligna-Prati di Tivo, 163 km

La tappa più attesa con 3700 metri di dislivello, una frazione che si deciderà sui GPM di Croce Abbio e Prati di Tivo, decisivo, vista la media del 7% e punte del 12%.

4) Venerdì 12 aprile – 4^ tappa: Montorio al Vomano-L’Aquila, 169 km

La tappa precedente, molto probabilmente avrà incoronato il vincitore. L'ultima frazione, però, promette spettacolo, visto la quasi totale assenza di pianura e i continui saliscendi che ben si prestano a essere terreno ideale per chi vorrà attaccare.

Giro d'Abruzzo 2024: dove vederlo in tv

Il Giro d'Abruzzo si potrà vedere in chiaro su Raisport e in streaming su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport.