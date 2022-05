La rivincita di Ciccone: vince a Cogne e piange di gioia

Piange di gioia e sfoga la rabbia al termine di una grande impresa. Il corridore della Trek ha trionfato oggi, domenica 22 maggio, nella 15esima tappa del Giro d'Italia, la Rivarolo Canavese-Cogne (178 km).

Giro d’Italia: Giulio Ciccone vince a Cogne

Giulio Ciccone, che nella tappa del Blockhaus aveva preso nove minuti e 26 secondi, ha sfogato nel migliore dei modi tutta la sua delusione per non avere più possibilità di fare classifica in questo Giro.

Si è inserito nella maxi-fuga di giornata e nell'ascesa finale ha fatto vedere a tutti chi è il vero Ciccone, staccando i compagni di fuga.

Il primo degli inseguitori, il colombiano Buitrago, è arrivato a 1'31".A fine tappa, ai microfoni di Raisport, Ciccone ha parlato dell’importanza di questo successo, definendolo il più importante della sua carriera, perché arriva dopo un periodo difficile.

Ha voluto sottolineare come la sua preparazione non avesse potuto essere quella ottimale a causa del Covid e di uno stato influenzale che avevano fortemente condizionato la preparazione del suo Giro.

Il giovane corridore, però, era consapevole che la condizione sarebbe arrivata e lo ha dimostrato in questa giornata, dove ha fatto nuovamente vedere a tutti il suo valore.

La maglia rosa Carapaz è arrivata a oltre 4 minuti, ma la classifica generale che resta invariata.

Domani, lunedì 23 maggio, l'ultimo giorno di riposo, pima della terza settimana con le grandi montagne che saranno decisive per decretare il vincitore della 105esima edizione della corsa Rosa.

La tappa Salò-Aprica sarà un banco di prova importantissimo da cui saranno obbligati a passare tutti coloro che hanno l’ambizione di vincere il Giro.