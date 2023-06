Ciclismo oggi in tv, Giro Delfinato 2023 ottava tappa: orari e diretta

Gran finale per il Giro del Delfinato 2023. Oggi, domenica 11 giugno, ottava e ultima tappa della corsa francese, da sempre ottimo antipasto della Grande Boucle. I corridori affronteranno un'altra frazione in montagna, 152,8 km da Le Pont-de-Claix a La Bastille Grenoble Alpes Métropole con 6 GPM: il Col de Pinet (6.1 km al 5.8%), l Col des Mouilles (3.8 km al 7%), il Col des Mouilles (3.8 km al 7%) e l Col de Porte (7.5 km al 6.7%), prima dell'ultima salita decisiva, La Bastille (1.8 km al 13.6%).

Favorito Jonas Vingegaard, che ieri ha vinto in solitaria. Tra i suoi principali avversari: Adam Yates (UAE Emirates Team), Ben O’Connor (AG2R Citroen Team) e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). In casa azzurra si spera in buoni segnali da Giulio Ciccone (Trek-Segafredo).

Giro del Delfinato 2023, ottava tappa: dove vederla in tv e in streaming

L'arrivo dell'ottava tappa del Giro del Delfinato 2023 è previsto per le ore 15. Diretta tv Raisport (canale 57 del digitale terrestre) dalle 13.40 e Eurosport dalle 13.10. Streaming su Raiplay dalle 13.40, Discovery Plus, Eurosport.it, Sky Go, NOW dalle 13.10.