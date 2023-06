Ciclismo oggi tv, Giro Delfinato 2023 quarta tappa: orari e diretta

Prima giornata importante per definire la classifica del Giro del Delfinato 2023. Oggi, mercoledì 7 giugno, i corridori che puntano alla vittoria della corsa, che spesso offre indicazioni importanti per il Tour de France 2023, si sfidano contro il tempo sulla distanza di 31,1 km da Cours a Belmont-de-la-Loire. Il percorso presenta molti saliscendi e poca pianura.

Sarà quindi una giornata fondamentale per gli uomini di classifica come Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Ben O’Connor (Ag2r Citröen) e Ben O’Connor (Ag2r Citröen). Anche Laporte (Jumbo-Visma), compagno di squadra di Vingegaard, darà il massimo per difendere la maglia gialla di leader. Tra i favoriti per la vittoria, i cronomen Mikkel Bjerg e Remi Cavagna.

Giro del Delfinato 2023, quarta tappa: gli orari in tv

Il primo corridore partirà alle ore 13.30, l'ultimo arriverà intorno alle 16.40. Diretta tv e streaming 15:25-16:55 RaiSport +HD, 15.00-16.55 Eurosport.