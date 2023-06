Ciclismo oggi in tv, Giro Delfinato 2023 sesta tappa: orari e diretta

Tappa da non perdere oggi, venerdì 9 giugno al Giro del Delfinato 2023. I corridori affronteranno la sesta tappa, la prima di vera montagna, 170,2 km da Nantua a Crest. In totale saranno 3040 metri di dislivello, particolarmente impegnativi gli ultimi 30 km con le ascese al Col des Aravis, 7,8 km al 5,7%, alla Cote de Notre-Dame-de-Bellecombe, 3200 metri al 6,1% e l'ultimo strappo a 2300 metri dal traguardo al 6,6%.

Giro del Delfinato 2023, sesta tappa: gli orari in tv

Jonas Vingegard, dopo aver vinto ieri la quinta tappa, su Alaphilippe e Johannessen, si presenta al via con la maglia gialla di leader e il ruolo di favorito. I corridori partiranno alle ore 12.20 e arriveranno tra le 16.30 e le 17.00. Diretta tv in chiaro su Raisport (canale 57) dalle ore 15.25 (streaming Raiplay), su Eurosport 2 dalle 15 (streaming Discovery+, Eurosport.it, GCN+ e Sky Go).