Ciclismo oggi in tv, Giro Delfinato 2023 settima tappa: orari e diretta

Settima tappa oggi, sabato 10 giugno, al Giro del Delfinato 2023. I corridori percorreranno 147,7 km da Porte-de-Savoie a Col de la Croix de Fer, affrontando le Alpi con tre GPM, due di seconda categoria e l'ultimo di prima. Scaleranno il Col de la Madeleine, 25,1 km al 6,2%, il Col du Mollard, 18,5 km al 5,8% e la Croix de Fer, 13,1 chilometri al 6,1% di pendenza media ed altitudine oltre i 2000 metri.

Favorito d'obbligo Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) il vincitore del Tour de France 2022 che ha la maglia gialla di leader. Le speranze italiane sono per un successo di tappa di Giulio Ciccone (Trek-Segafredo) anche lui alla ricerca della condizione ottimale in vista della Grande Boucle.

Giro del Delfinato 2023, settima tappa: dove vederla in tv e in streaming

L'arrivo della settima tappa del Giro del Delfinato 2023 è previsto per le ore 15.00. Diretta tv Raisport (canale 57 del digitale terrestre) dalle 13.40 e Eurosport dalle 13.10. Streaming su Raiplay dalle 13.40, Discovery Plus, Eurosport.it, Sky Go, NOW dalle 13.10.