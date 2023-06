Giro Delfinato 2023, quinta tappa: orari e diretta tv

Quinta tappa del Giro del Delfinato 2023 e nuova occasione per i corridori pronti ad andare in fuga. Dopo la cronometro di ieri, c'è un nuovo leader, Mikkel Bjerg, in maglia gialla, che dovrà difendere il simbolo del primato nelle 3 tappe finali in montagna che incoroneranno il vincitore. Ieri, nella sfida contro il tempo, ha fatto meglio di Vingegaard, vincitore del Tour 2022, di 12" e di Cavagna di 27".

Giro del Delfinato 2023, quinta tappa: gli orari in tv

Oggi, giovedì 8 giugno, però, si corre la Cormoranche-sur-Saône – Salins-les-Bain, 190,5 km, una frazione nervosa, con molti saliscendi, l'ultima salita, il Cote de Thesy (3,8 km all’8,8%), a meno 15 dal traguardo.

In questa giornata i tifosi azzurri sperano in un attacco di uno dei nostri corridori: Matteo Trentin (UAE Team Emirates) e Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep) sono tra i maggiori indiziati. I corridori partiranno alle ore 11.45, l'arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00. Diretta tv in chiaro su Raisport (canale 57) dalle ore 15.25, su Eurosport 2 dalle 15.