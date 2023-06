Ciclismo, Giro del Delfinato 2023: favoriti, dove vederlo in diretta tv e in streaming

75esima edizione del Giro del Delfinato 2023, una delle corse più importanti del mese di giugno in preparazione del Tour de France 2023. I corridori dovranno affrontare otto tappe dal 4 all'11 giugno 2023 su un percorso di 1212,5 km, con partenza da Chambon-sur-Lac e arrivo a La Bastille-Grenoble Alpes Métropole, in Francia.

Giro del Delfinato 2023: il percorso

Prima Tappa: domenica 4 giugno, Chambon-sur-Lac-Chambon-sur-Lac (157,7 km) partenza: 13.10, arrivo stimato: 17.00

Seconda Tappa: lunedì 5 giugno, Brassac-les-Mines-La Chaise-Dieu (167,3 km) partenza: 12.40, arrivo stimato: 16.45

Terza Tappa: martedì 6 giugno, Monistrol-sur-Loire-Le Coteau (191,3 km), partenza: 12.10, arrivo stimato: 16.45

Quarta Tappa: mercoledì 7 giugno, Cours-Belmont-de-la-Loire (31,1 km – ITT) prima partenza: 13.30, ultima partenza: 16.00

Quinta Tappa: giovedì 8 giugno, Cormoranche-sur-Saône-Salins-les-Bains (191,1 km) partenza: 12.05, arrivo stimato: 16.45

Sesta Tappa: venerdì 9 giugno, Nantua-Crest-Voland (168,2 km) partenza: 12.20, arrivo stimato: 16.45

Settima Tappa: sabato 10 giugno, Porte-de-Savoie-Col de la Croix de Fer (147,7 km) partenza: 10.40 , arrivo stimato: 15.00

Ottava Tappa: domenica 11 giugno, Le Pont-de-Claix-La Bastille Grenoble (152,8 km) partenza: 10.30, arrivo stimato: 15.00

Giro del Delfinato 2023: i favoriti

Tra i corridori pronti a darsi battaglia al Giro del Delfinato 2023 ci sono Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), vincitore del Tour 2022, David Gaudu (Groupama-FDJ), Adam Yates (UAE Team Emirates), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), che dopo essere stato costretto a saltare il Giro causa Covid punta a rifarsi al Tour de France, Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Jai Hindley (Bora-hansgrohe), Richard Carapaz (EF Education)

Giro del Delfinato 2023: gli orari e dove vederlo in tv

Il Giro del Delfinato 2023 sarà trasmesso in diretta tv su Raisport (streaming su Raiplay), Eurosport, in streaming su Discovery+, Eurosport.it, GCN+ e Sky Go.