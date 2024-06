Giro del Delfinato 2024: tappe, programma, orari, diretta tv

La prima importante corsa a tappe del mese di giugno prende il via oggi, domenica 2 giugno. Da Saint-Pourçain-sur-Sioule scatta il Giro del Delfinato con una frazione di 172,5 km.

Sarà la prima di otto tappe in cui saranno in azione alcuni degli uomini che faranno classifica al Tour de France 2024 e contenderanno il successo finale a Tadej Pogacar, vincitore del Giro d'Italia 2024 e a Jonas Vingegaard, vincitore delle ultime due edizioni della Grande Boucle nel 2022 e nel 2023 che sta cercando di recuperare la migliore condizione dopo la bruttissima caduta che aveva avuto al Giro dei Paesi Baschi.

Al Giro del Delfinato 2024, che si concluderà domenica 9 giugno, si sfideranno Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Jai Hindley e Miguel Landa.

Saranno ben cinque gli arrivi in salita e ci sarà anche una prova contro il tempo e sarà quindi come sempre un test molto attendibile per misurare la forma di alcuni degli osservati speciali nella prossima Grande Boucle.

Giro del Delfinato 2024: le tappe

Tappa 1, domenica 2 giugno: Saint-Pourçain-sur-Sioule – Saint-Pourçain-sur-Sioule (174,8 km), arrivo ore 17

Tappa 2, lunedì 3 giugno: Gannat–Col de la Loge (142 km), arrivo ore 17

Tappa 3, martedì 4 giugno: Celles-sur-Durolle – Les Estables (181,2 km), arrivo ore 17

Tappa 4, mercoledì 5 giugno: Saint-Germain-Laval – Neulise (34,4 km, crono), arrivo ore 17

Tappa 5, giovedì 6 giugno: Amplepuis – Saint-Priest (200,2 km), arrivo ore 14:45

Tappa 6, venerdì 7 giugno: Hauterives – Le Collet d’Allevard (173,2 km), arrivo ore 17:20

Tappa 7, sabato 8 giugno: Albertville – Samoëns 1600 (145,5 km), arrivo ore 15

Tappa 8, domenica 9 giugno: Thônes – Plateau des Glières (152,5 km), arrivo ore 15

Giro del Delfinato 24: dove vederlo in tv

Il Giro del Delfinato 2024 sarà trasmesso in diretta in chiaro su Raisport, mentre Eurosport trasmetterà per gli abbonati. Diretta su Eurosport 2 dalla terza tappa, mentre le prime due saranno visibili soltanto in streaming su Eurosport e Discovery+.