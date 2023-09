Giro dell'Emilia 2023: a che ora e dove vederlo in diretta tv

204,1 km, 2.800 metri di dislivello, arrivo a Bologna, al Santuario della Madonna di San Luca. Il Giro dell'Emilia 2023 si annuncia combattuto e spettacolare, in particolare grazie al circuito finale dove le cinque dure salite al San Luca, 2,1 km al 9,4% di pendenza media, infiammeranno la corsa.

A darsi battaglia, sabato 30 settembre, in questo appuntamento fisso del calendario di settembre del ciclismo mondiale, ci saranno nomi altisonanti come quelli di Tadej Pogacar, Primoz Roglic, i gemelli Adam e Simon Yates, Julian Alaphilippe e Thibaut Pinot. Ci sarà anche la maglia a pois dell'ultimo Tour de France, Giulio Ciccone.

Giro dell'Emilia 2023: dove vederlo in diretta

Il Giro dell'Emilia 2023, sabato 30 settembre, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle ore 14 e per gli abbonati su Eurosport dalle 15.00. Streaming gratuito su Raiplay, a pagamento su Eurosport.it.