Giro delle Fiandre 2024: dove vederlo in diretta e in streaming

Domenica 31 marzo, il giorno di Pasqua, si corre la 108esima edizione del Giro delle Fiandre, la seconda classica-monumento della stagione.Quest'anno si parte da Anversa e si arriva sul classico traguardo di Oudenaarde, dopo 270,8 km. I corridori affronteranno l'Inferno del Nord, un percorso che è mitico per i muri del Belgio, 17 in questa edizione, tra cui gli immancabili Oude Kwaremont e Paterberg, decisivi per la vittoria e i settori in pavè.

II grande favorito per la vittoria è Mathieu Van der Poel, alla ricerca del suo terzo successo negli ultimi cinque anni e i suoi rivali più accreditati sono Mads Pedersen e Matteo Jorgenson. Potrebbero avere carte importanti da giocare Matej Mohoric, Kasper Asgreen, le maggiori speranze italiane sono Alberto Bettiol e Matteo Trentin, tra le sorprese c'è anche Jonathan Milan. Assenti due big come Wout Van Aert, vittima di una caduta alla Dwars door Vlaanderen e Tadej Pogacar che ha scelto di puntare sulla Liegi e sul Giro d'Italia.

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2024: dove vederlo in tv e in streaming

La 108esima edizione del Giro delle Fiandre sarà trasmessa in diretta in chiaro dalle 9.45 su Raisport Hd, canale 58 e in streaming su Raiplay, fino alle ore 15, poi sui Rai 2 fino al termine della corsa con l'arrivo che è previsto intorno alle ore 17. Eurosport 1 (canale 210 di Sky), per gli abbonati, inizierà il suo collegamento alle ore 10.30. Streaming a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go.