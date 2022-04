Ciclismo oggi tv Giro Fiandre 2022: dove vederlo in diretta e in streaming

Oggi, domenica 3 aprile, si corre il Giro delle Fiandre, la seconda classica-monumento della stagione. Nell'inferno del Nord i corridori si sfideranno in un percorso di 273 chilometri caratterizzato da 18 muri e sette tratti in pavè.

Tra i favoriti per la vittoria ci sono Kasper Asgreen e Mathieu Van Der Poel che andranno a caccia del bis. Anche Tadej Pogacar punta a ottenere un grande risultato. L'Italia avrà dodici portacolori: i tre azzurri più quotati sono Matteo Trentin, Alberto Bettiol e Gianni Moscon.

Ciclismo, Giro Fiandre 2022: dove vederlo in tv e in streaming

La 106esima edizione del Giro delle Fiandre sarà trasmessa in diretta a partire dalle ore 10 su Raisport e dalle 15 su Rai 2, mentre Eurosport 1 (canale 210 di Sky) inizierà il suo collegamento alle ore 10.30. La corsa sarà visibile in streaming su RaiSportWeb, RaiPlay, DAZN, Tim Vision, Now Tv, GCN, e Discovery+.