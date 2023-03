Ciclismo Giro Fiandre 2023: dove vederlo in diretta e in streaming

Domenica 2 aprile si corre la 107esima edizione del Giro delle Fiandre, la seconda classica-monumento della stagione. Nell'inferno del Nord i corridori si sfideranno su un percorso di 273,4 km reso arduo da 19 muri e sei settori in pavè. Partenza da Brugge e arrivo a Oudenaarde in una giornata in cui il dislivello totale sarà di 3.227 metri.

Si prevede un grande "triello" tra l'olandese Mathieu van der Poel, recente vincitore della Classicissima di Primavera, la Milano-Sanremo, lo sloveno Tadej Pogacar e il belga Wout van Aert. Proveranno a dire la loro anche Julian Alaphilippe, Mads Pedersen e Alberto Bettiol che 4 anni fa riuscì a vincere questa prestigiosa corsa. Lo spettacolo non mancherà.

Ciclismo, Giro delle Fiandre 2023: dove vederlo in tv e in streaming

La 107esima edizione del Giro delle Fiandre sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai Sport dalle 12.45 alle 15.40 e su Rai 2 fino all’arrivo, previsto intorno alle 16.30 e nel dopo-corsa, fino alle 18. La Rai trasmetterà il Giro delle Fiandre 2023 anche in streaming gratuito su Raiplay. Eurosport 1 (canale 210 di Sky), per gli abbonati, inizierà il suo collegamento alle ore 10.30. Streaming a pagamento su Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go.