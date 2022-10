Giro d'Italia 2023: dove vedere la presentazione in diretta tv e in streaming

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo. Oggi, lunedì 17 ottobre, come da tempo annunciato, saranno svelate tutte le tappe della 106esima edizione del Giro d'Italia. Gli organizzatori hanno sinora ufficializzato la "Grande Partenza". L'edizione 2023 della Corsa Rosa, in programma da sabato 6 maggio a venerdì 28 maggio, prenderà il via con una bellissima cronometro che porterà i corridori da Fossacesia Marina verso Ortona. La seconda tappa, in programma domenica 7 maggio, sarà da Teramo a San Salvo, mentre la terza tappa sarà lunedì 17 ottobre, a Vasto.

Il Giro tornerà in Abruzzo venerdì 12 maggio, per una grande tappa in salita da Santo Stefano di Sessanio a Campo Imperatore, sul Gran Sasso d'Italia. C'è attesa per conoscere l'intero percorso, su quali saranno le altri grandi tappe di montagne, le cronometro e l'arrivo che potrebbe essere a Roma.

Giro d'Italia, la presentazione: dove vederla in diretta tv e in streaming

Il Giro d'Italia verrà svelato nel pomeriggio di oggi, lunedì 17 ottobre. La diretta inizierà alle ore 17.15 su RaiSport, RaiPlay e sul sito ufficiale del Giro d'Italia 2023. Gli abbonati potranno seguirla in diretta streaming su Discovery+, Eurosport Player e GCN+.