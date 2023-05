Giro d’Italia 2023, Evenepoel domina la crono, subito in rosa: Ganna 2°, Roglic 6° 

Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) subito in maglia rosa al Giro d'Italia 2023. Il belga, 23 anni, campione del mondo in carica, è il favorito per la vittoria finale. Oggi, sabato 6 maggio, nella Grande Partenza del Giro d’Italia, la cronometro dei Trabocchi, ha fatto valere subito le doti contro il tempo e volando a 55 km/h ha concluso la Fossacesia Marina Ortona in 21'18".

In seconda posizione, a 22", si è piazzato Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) deluso per non aver vinto, ma consapevole di aver dato il massimo contro un rivale che ha mostrato una forma straripante.

Inizia bene anche il giro del portoghese Joao Almeida (Uae Emirates) che paga 29". Il lusitano è uno specialista contro il tempo ma anche lui si è arreso soltanto a un Evenepoel spaziale e a Top Ganna. Tao Geoghegan Hart, quarto a 40”, si è ben difeso e punterà poi a farsi vedere davanti in salita.

Lo sconfitto di giornata è indubbiamente Primoz Roglic (Jumbo Visma) indicato da tutti alla vigilia come il principale rivale di Remco Evenepoel. Lo sloveno, uno degli specialisti contro il tempo, paga già 43". A 55 secondi il co-capitano della Ineos Grenadiers, Geraint Thomas e il capitano della Bora Hansgrohe, Alexander Vlasov. Per loro il Giro d'Italia 2023 inizia un po' in salita. Ma la prima cronometro è soltanto la miccia di una sfida destinata a diventare incandescente in 3 lunghe settimane, che come sempre saranno tutte da vivere per la gioia degli appassionati della magica corsa rosa.

Giro, cronometro dei Trabocchi: la classifica

1) Remco Evenepoel (Bel, Soudal Quick Step) in 21'18"

2) Filippo Ganna (Ita, Ineos Grenadiers) a 22"

3) Joao Almeida (Por, Uae Emirates) a 29"

4) Tao Geoghegan Hart (Gb, Ineos Grenadiers) a 40"

5) Stefan Kung (Svi, Groupama-Fdj) a 43"

6) Primoz Roglic (Slo, Jumbo Visma) a 43"

7) Jay Vine (Aus, Uae Emirates) a 46"

8) Brandon McNulty (Usa, Uae Emirates) a 48"

9) Geraint Thomas (Gb, Ineos Grenadiers) a 55"

10) Alexander Vlasov (Rus, Bora Hansgrohe) a 55"