Giro d'Italia 2023: la Grande Partenza sarà in Abruzzo, le tappe e l'altimetria

La Grande Partenza del Giro d'Italia 2023 sarà in Abruzzo. I corridori, per la seconda volta nella storia dopo Pescara 2001, sabato 6 maggio 2023 inizieranno la loro caccia alla maglia rosa dai territori abruzzesi. Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate oggi, mercoledì 28 settembre.

L’annuncio ufficiale è stato dato a L’Aquila, nell’Auditorium Renzo Piano, davanti al governatore della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Erano presenti il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, e il direttore generale di Rcs Sport, Paolo Bellino.

Giro d'Italia 2023: tappe, calendario, date

Il Giro d'Italia 2023, 106esima edizione della manifestazione, si svolgerà in 21 tappe da sabato 6 maggio a domenica 29 maggio 2023. Per conoscere l'intero percorso del Giro d'Italia 2023 bisognerà attendere lunedì 17 ottobre quando verrà svelato al Teatro Lirico di Milano. Venerdì 5 maggio 2023 a Pescara si svolgerà la presentazione ufficiale delle squadre e il giorno successivo la prima maglia rosa verrà assegnata con una cronometro sulla Costa dei Trabocchi da Fossacesia Marina a Ortona. Seguiranno poi altre 3 tappe in Abruzzo che toccheranno tutte e quattro le province: L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti. Ecco la mappa, il percorso e l’altimetria di tutte le tappe del Giro d'Italia 2023 che sono state rese note sinora.

TAPPA 1 - FOSSACESIA MARINA - ORTONA - 6 MAGGIO 2023 - 18,4 km, crono

Il Giro prenderà il via con un cronoprologo di 18,4 km sulla pista ciclabile Via Verde-Costa dei Trabocchi, ricavata dalla vecchia sede della ferrovia adriatica e trasformata in una strada verde di 50 chilometri distribuiti su 8 comuni, a disposizione degli appassionati della bici e della corsa a piedi. L'arrivo è in leggera salita sotto il suggestivo Castello Aragonese.