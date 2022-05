Hirt trionfa all'Aprica, Nibali sale al 5° posto in classifica

Selezione doveva essere e così è stato. La terza settimana del Giro d'Italia, dopo la giornata di riposo di ieri, si è aperta con tutte le difficoltà della 16esima tappa, la Salò-Aprica che proponeva al gruppo le salite del Passo del Mortirolo e del Valico di Santa Cristina.

A trionfare è stato Jan Girt, il 31enne corridore ceco della Intermarchè che ha preceduto per 10" l'olandese Arensman.

Per lui è la prima vittoria di tappa al Giro, dove vantava come miglior risultato il secondo posto nel 2019 a Ponte di Legno, quando vinse Giulio Ciccone.

Classifica generale: Carapaz resta in rosa, risale Nibali

Il gruppo della maglia rosa è arrivato a un minuto e venticique secondi dai due fuggitivi e a vincere la volata per il terzo posto è stato Jai Hindley, che così ha ottenuto 4 importanti secondi di abbuono precedendo Richard Carapaz, battuto al fotofinish.

Il corridore della Ineos resta in maglia rosa, ma ha soltanto 3 secondi di vantaggio sull'australiano.

In quarta e quinta posizione si sono piazzati Valverde e Landa, mentre il portoghese Almeida ha dovuto cedere 14 secondi.

Nibali, che aveva mostrato ottimi segnali sul Mortirolo, non si è ripetuto sulla salita di Santa Cristina e nel finale, complice la discesa bagnata non ha rischiato, arrivando al traguardo con 42" sul gruppo Carapaz

Domani sarà un'altra giornata tutta da seguire con le salite del Passo del Tonale, Giovo, Passo del Vetriolo e Monterovere.

La 17esima tappa del Giro d'Italia, la Ponte di Legno-Lavarone (168 km) sarà un altro perfetto terreno di battaglia per gli uomini di classifica.

Nella graduatoria generale al comando c'è Carapaz, in rosa su Hindley con 3". Terzo posto per Almeida a 44", quarto Landa a 59". Più staccato in quinta posizione a 3'40" c'è Vincenzo Nibali che spera che domani sia nuovamente la sua giornata.