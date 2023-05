Giro d'Italia 2023, 5 favoriti e 5 outsider: chi sono

3.489,2 km 21 tappe con 51.300 metri di dislivello in 3 settimane di corsa. Sabato 6 maggio con la sfida a cronometro a Fossacesia Marina inizierà la 106esima edizione del Giro d’Italia, la corsa rosa, la più amata da tutti gli italiani. I corridori, che domenica 28 maggio affronteranno l’ultima tappa a Roma, avranno fatto i conti con un percorso che presenta opportunità per i velocisti, terreni perfetti per gli attaccanti e frazioni dove si lotterà contro il tempo e le montagne.

Al via della Grande Partenza, sulla costa adriatica abruzzese, si presenteranno 176 corridori, suddivisi in 22 squadre. Qui vedremo chi sono, alla vigilia, i nomi più accreditati per il trionfo finale. Chi ha le maggiori chance di succedere al vincitore dello scorso anno, Jai Hindley, quest'anno assente? E chi può sorprendere, togliendosi lo sfizio di brillare in qualche tappa o di andare sul podio?

Giro d'Italia 2023: i favoriti

1) Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step)

Si presenta da favorito numero 1 dopo le vittorie conquistate nel 2022 alla Vuelta e alla Liegi, dove si è confermato quest’anno. Remco, a 23 anni, è campione d'Europa a cronometro e campione del mondo in linea, avendo trionfato a Wollongong, in Australia. Nelle dichiarazioni della vigilia ha detto: "Sono motivato e ho una grande squadra a disposizione": batterlo sarà davvero dura.

2) Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Lo sloveno della Jumbo-Visma che in carriera ha già vinto 3 tappe al Giro, stavolta sogna di chiudere la corsa indossando la maglia rosa. Nel suo palmares 3 vittorie consecutive alla Vuelta, una Liegi e una cronometro ai Giochi Olimpici 2020. Il 33enne è il primo sfidante di Evenepoel. Alla vigilia ha detto: “Sono come il vino, più invecchia e più è buono”.

3) Geraint Thomas (Ineos Grenadiers)

Il corridore gallese, vincitore dell'edizione 2018 del Tour de France, punta a disputare un gran bel giro. A 36 anni è un veterano che riesce ancora ad essere costantemente tra i migliori. Ha un conto aperto con il Giro, visto che in passato la sfortuna gli ha spesso negato meritate soddisfazioni.

4) Joao Almeida (UAE Team Emirates)

15 giorni in maglia rosa nel 2020 non si dimenticano. Il corridore portoghese, classe 1998, con le sue doti di passista scalatore e l'abilità come cronomen punta a vivere un Giro da protagonista.

5) Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers)

Vincitore del Giro d'Italia nel 2020 Tao Geoghegan Hart ha grandi ricordi dell'Italia. Si presente al via da co-capitano con Geraint Thomas e punta ad arrivare al top alla terza settimana. Sarà la strada a definire le gerarchie.

Giro d'Italia 2023: gli outsider

1)Aleksandr Vlasov (Bora-Hansgrohe)

Il ciclista russo, classe 1996, nel 2018 vinse il Giro d'Italia Under-23. La concorrenza è molto agguerrita ma, trovatosi capitano della squadra per l'assenza del vincitore dello scorso anno Jai Hindley, con le sue doti di passista scalatore punta a sorprendere.

2)Thibaut Pinot (Groupama-FDJ)

Alla vigilia ha dichiarato di potersela giocare sia per le tappe che per la generale. In carriera il transalpino ha vinto il Giro di Lombardia 2018, tre tappe al Tour de France, una al Giro d'Italia e due Vuelta di Spagna. In questa, che sarà la sua ultima stagione da protagonista, proverà come sempre a dare il massimo.

3) Damiano Caruso (Bahrain Victorious)

Il 36enne siciliano, vincitore di una tappa al Giro d'Italia 2021, che terminò in seconda posizione, è l'azzurro con maggiori chance di fare classifica dopo la sofferta rinuncia di Giulio Ciccone causa Covid. In casa Bahrain Victorious agirà per andare a caccia di qualche successo di tappa, visto che l'uomo che dovrebbe curare di più la classifica sarà l'australiano Jack Haig. Sicuramente Caruso sarà uno degli "osservati speciali".

4)Domenico Pozzovivo (Team Israel-Premier Tech)

Domenico Pozzovivo a 40anni si presenta al Giro d'Italia con l'ambizione e la possibilità di entrare ancora una volta nei 10. L'energia è la stessa degli esordi alla corsa rosa, dopo più di vent'anni. Un vero esempio.

5) Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa)

Il corridore bolognese, classe 1996, si presenta al Giro d'Italia 2023 con l'idea di mettersi in mostra nelle prime tappe in montagna per poi provare a fare classifica. Tanti ricordano la sua impresa nel 2021 quando vinse la tappa allo Zoncolan e sperano di vedere in questa edizione altre vittorie belle come quella.