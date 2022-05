Il trionfo di Jai Hindley: l'australiano vince il Giro d'Italia, Nibali 4°

É Jai Hindley il vincitore della 105esima edizione del Giro d’Italia. Il 26enne corridore della Bora-Hansgrohe, dopo la bellissima azione di ieri, sabato 28 maggio, sulla Marmolada, oggi, domenica 29 maggio, nella cronometro conclusiva a Verona di 17,4 km, è diventato il primo australiano a vincere la corsa rosa.

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers), il grande favorito di questo Giro, ha chiuso in seconda posizione a 1'18", dopo aver corso per 3 settimane in controllo, senza mai andare all'attacco. Ieri ha pagato a caro prezzo l'azione della Bora che a 2 km dalla fine con una mossa strategica è riuscita a favorire Hindley, bravissimo a involarsi verso una vittoria che impreziosisce la sua carriera.

“E’ una sensazione straordinaria, ho patito tantissimo lo stress in questa ultima settimana perché volevo mettermi in una posizione per conquistare la maglia rosa, ho lottato e ce l’ho fatta”, ha dichiarato il vincitore ai microfoni di Rai Sport.

In terza posizione si piazza Landa (Bahrain Victorious), davanti a Vincenzo Nibali che ha onorato l’ultimo Giro della sua carriera chiudendolo ai piedi del podio a 9’02. Anche la cronometro finale all’Arena di Verona, dominata da Matteo Sobrero, è stata una testimonianza del grande amore che gli italiani, di tutte le regioni e di tutte le età, hanno per il Giro.

Giro d'Italia 2022: ordine d'arrivo tappa 21

1) Matteo Sobrero (BEX) in 22'24''

2) Thymen Arensman (DSM) +23''

3) Mathieu Van Der Poel (AFC) +40''

4) Bauke Mollema (TFS) +1'08''

5) Ben Tulett (IGD) +1'12''

6) Mauro Schmid (QST) +1'17''

7) Magnus Cort Nielsen (EFE) +1'18''

8) Tobias Svendsen Foss (TJV) +1'19''

9) Michael Hepburn (BEX) +1'24''

10) Richard Carapaz (IGD) +1'24''

Giro d'Italia 2022: classifica generale finale

1) Jai Hindley (BOH) in 86h31'14''

2) Richard Carapaz (IGD) +1'18''

3) Mikel Landa Meana (TBV) +3'24''

4) Vincenzo Nibali (AST) +9'02''

5) Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBV) +9'14''

6) Jan Hirt (IWG) +9'28''

7) Emanuel Buchmann (BOH) +13'19''

8) Domenico Pozzovivo (IWG) +17'29''

9) Hugh John Carthy (EFE) +17'54''

10) Juan Pedro Lopez Perez (TFS) +18'40''