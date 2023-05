Giro d'Italia 2023 tappa oggi Vasto-Melfi: l'orario, il percorso e i favoriti

Terza tappa del Giro d'Italia 2023. Oggi, lunedì 8 maggio, si corre da Vasti a Melfi, 216 km, una tappa tra le più lunghe del Giro che porterà il gruppo in Basilicata. Finale movimentato con due salite che faranno selezione. Potrebbe andare via una fuga o esserci bagarre nell'ultima parte della corsa.

Il gruppo partirà da Vasto e dopo un centinaio di km completamente pianeggianti arriverà a Foggia. Due le salite di giornata il GPM di terza categoria del Valico dei Laghi di Monticcho (6,3 km al 6,4%) e il quarta categoria del Valico La Croce (2,6 km al 7.6% di pendenza). Si scenderà poi a Rampolla, prima di raggiungere il traguardo di Melfi.

Occhi puntati su Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) che ha vinto con una volata regale ieri a San Salvo. Vista la sua potenza potrebbe reggere l'urto in salita e giocarsi un'altra vittoria allo sprint, ammesso che non sia andata via una fuga. Potrebbero provare ad attaccare uomini come Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) o Mads Pedersen (Trek-Segafredo).

Il gruppo partirà alle ore 11.45, l'arrivo è previsto tra le 17 e le 17.30 a seconda della media mantenuta.