Ciclismo, Giro di Lombardia: dove vederlo in diretta e in streaming

L'ultima Classica Monumento, il Lombardia, si prepara a chiudere la stagione 2022 di ciclismo. La Classica delle Foglie Morte quest'anno è pronta a regalare il giusto tributo alle grandi carriere del nostro Vincenzo Nibali, vincitore di due edizioni (2015 e 2017) e di Alejandro Valverde che sabato 8 ottobre chiuderanno con questa corsa le loro meravigliose carriere. Questa 116esima edizione sarà sicuramente da non perdere.

Giro di Lombardia 2022: il percorso e i favoriti

Il percorso del Giro di Lombardia 2022, da Bergamo a Como, sarà come sempre molto lungo e movimentato. 253 km, con un inizio particolarmente impegnativo e un finale con salite, strappi e discese. I corridori usciranno da Bergamo per dirigersi verso la Val Seriana e affronteranno una serie di salite sulle Prealpi, il Forcellino di Bianzano, la salita di Ganda, il Passo della Crocetta a Dossena, la Forcella di Bura e il Colle di Berbenno.

Troveranno un po' di pianura dopo i primi 120 km, prima della scalata alla Madonna del Ghisallo dove le pendenze sono al 14%. Dopo la discesa verso Como affronteranno la scalata al San Fermo della Battaglia (km 225) e l'ascesa al Civiglio, dove le pendenze sono superiori al 10%. I corridori dovranno affrontare poi nuovamente la scalata del San Fermo della Battaglia, 3 chilometri con pendenze medie del 7% e massime del 10%. Scollineranno a 5 km del traguardo, prima di lanciarsi in discesa verso il traguardo di Como.

Tra i grandi favoriti ci sono i due duellanti dell'ultimo Tour de France. L'indiziato numero uno per il successo è il secondo classificato Tadej Pogacar, dato in leggero vantaggio rispetto al vincitore Jonas Vingegaard. Sono tra i maggiori accreditati per la vittoria anche Julian Alaphilippe e Alejandro Valverde, ma il sogno di tutti i tifosi italiani è l’ultima grande impresa di Vincenzo Nibali.

Giro di Lombardia 2022: dove vederlo in tv

Il giro di Lombardia 2022 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sui canali Rai (Raisport e Rai2) e per gli abbonati su Eurosport 1. Sarà inoltre trasmesso in streaming gratuito su RaiPlay e in diretta streaming per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN. Eurosport inizierà la diretta alle ore 11, Raisport alle ore 12.30 per passare su Rai 2 alle ore 14.