Giro Lombardia oggi, dove vederlo in diretta

238 km da Como a Bergamo. Il Giro di Lombardia oggi, sabato 7 ottobre, è pronto a regalare l'atteso spettacolo finale di questa stagione agli appassionati di ciclismo.

I pretendenti per la vittoria in questa 117esima edizione della Monumento delle Foglie Morte sono Pogacar (UAE Emirates), già 2 volte vincitore e Roglic (Jumbo-Visma). Ci sono anche Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), Enric Mas (Movistar), Mikel Landa (Bahrain-Victorious), Simon Yates (Jayco AlUla). Sarà l'ultima corsa di Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) che a 33 anni concluderà la sua carriera. Tra i corridori italiani particolarmente atteso Andrea Bagioli (Soudal-QuickStep) vincitore del Gran Piemonte.

Giro Lombardia: il percorso

Affronteranno 238 km con partenza da Como e arrivo a Bergamo. Dopo 30 km ci sarà subito la salita alla Madonna del Ghisallo (8,8 chilometri al 3,9%), poi dopo 90 km la Roncola (9,4 chilometri con una pendenza media del 6,6% e una punta al 17%), che precederà Berbenno (6,8 km al 4,6%), Passo della Crocetta (11 km al 6,2%) e Zambla Alta (2 km al 7%). Finale decisivo con una lunga discesa e il Passo di Ganda (9,2 chilometri al 7,3% di pendenza media e punte oltre il 15%), prima di un'altra discesa insidiosa che precede l'ingresso a Bergamo con Bergamo alta e il Colle Aperto, 1300 metri al 7%, prima del gran finale verso il traguardo.

Giro Lombardia 2023: dove vederlo in diretta

Il Giro di Lombardia è trasmesso in diretta in chiaro su Raisport dalle 10.15 alle 11.55 e dalle 13.00 alle 14.00 prima del passaggio su Rai 2 e in straming gratuito su Raiplay dalle 10.15. Per gli abbonati diretta su Eurosport 2 e su Eurosport.it, NOW, SkyGo, DAZN, Discovery+ dalle 10.15.