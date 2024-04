Giro dei Paesi Baschi 2024: il percorso e dove vederlo in tv e in streaming

Dal 1 al 6 aprile si corre la 63esima edizione del Giro dei Paesi Baschi. Jonas Vingegaard, il campione danese due volte vincitore del Tour de France (2022, 2023), si presenta ai nastri di partenza da campione in carica. Agguerrita la concorrenza visto che al via della corsa ci saranno anche Primoz Roglic (Bora-hansgrohe), che in carriera ha vinto due edizioni della Itzulia (2018 e 2021) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step).

Giro dei Paesi Baschi 2024: il percorso

1) Lunedì 1 aprile, prima tappa: Irun-Irun (10 km)

10 km di cronometri individuale con l'ascesa di Olaberria, 1.7 km con pendenza media al 5,2% e arrivo in salita al 10%.

2) Martedì 2 aprile, seconda tappa: Irun-Kanbo (160 km)

Frazione mossa che potrebbe premiare un attacco da lontano o concludersi in volata.

3) Mercoledì 3 aprile, terza tappa: Ezpeleta-Altsasu (190.9 km)

Una lunga tappa di più di 190 km, particolarmente mossa nella prima parte ma con probabile conclusione in volata.

4) Giovedì 4 aprile, quarta tappa: Etxarri Aranatz–Legutio (159 km)

La salita finale, a 8 km dal traguardo, potrebbe vedere l'attacco degli scalatori, anche dei Big.

5) Venerdì 5 aprile, quinta tappa: Vitoria-Gasteiz–Amorebieta-Etxano (175.5 km)

Il circuito finale con l'ascesa della Muniketa Gaina, 3,5 km al 7.3% medio e punte al 10%, si dovrà ripetere due volte e sarà terreno per una fuga.

6) Sabato 6 aprile, sesta tappa: Eibar-Eibar (137.8 km)

3000 metri di dislivello, 7 GPM per una tappa breve, intensa, spettacolare.

Giro dei Paesi Baschi 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Il Giro dei Paesi Baschi 2024 sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e su Dazn e in streaming su Discovery+, EurosportPlayer, Dazn, TimVision e Now.