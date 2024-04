Giro dei Paesi Baschi: come stanno Vingeegaard, Evenepoel, Roglic e gli altri corridori dopo la terribile caduta

Le terribili immagini della maxi caduta di gruppo di cui sono stati vittima numerosi corridori nella quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi sono ancora negli occhi di tutti. Fortunatamente, dopo attimi di grande paura, si è potuto tirare un sospiro di sollievo, consapevoli che le conseguenze potevano essere ancora più drammatiche.

Ma come stanno Jonas Vingegaard, Primoz Roglic, Remco Evenepoel e gli altri corridori che ieri, venerdì 5 aprile, sono finiti a terra a causa di una curva dove, appena fuori dalla strada, c'era una canaletta di cemento e altri ostacoli pericolosi come cartelli?

Jonas Vingegaard

Jonas Vingegaad, vincitore degli ultimi 2 Tour de France, è quello che subito dopo la caduta ha destato maggior preoccupazione, dato che era finito ai bordi di una canalina di scolo delle acque a bordo strada, avendo anche colpito probabilmente un cartello stradale.

Fortunatamente era cosciente quando è stato trasportato in barella con collarino e maschera d'ossigeno. Il comunicato della sua squadra, il Team Visma | Lease a Bike, in serata ha reso noto che si è rotto una clavicola e diverse costole e rimarrà precauzionalmente in ospedale. I tempi di recupero sono di dieci settimane per cui, salvo clamorose, lo vedremo per fortuna regolarmente al via del Tour de France 2024 che partirà da Firenze il prossimo 29 giugno.

🇪🇸 #Itzulia2024



Update on Jonas:



It was a nasty crash, but fortunately he is stable and conscious.



Examinations at the hospital have revealed that he has a broken collarbone and several broken ribs. He remains in hospital as a precaution. Thank you for all your messages. ❤️ pic.twitter.com/dPd2IbpIFP — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 4, 2024

Primoz Roglic

Il comunicato del team BORA-hansgrohe rassicura sulle condizioni di Primoz Roglic che non ha riportato fratture. Il corridore sloveno, però, si è dovuto ritirare da leader della classifica.

📝 UPDATE: Examinations undertaken at the hospital have shown that @rogla has not sustained any fractures as a result of his fall on today's stage of @ehitzulia.



Heal up soon, Primož! We also wish all the other riders involved in the crash well 🙏🏼 pic.twitter.com/U4lHQQbI4v — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) April 4, 2024

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ha riportato la frattura della clavicola e della scapola destra. Oggi, in Belgio, sarà sottoposto a un'operazione alla clavicola e a ulteriori esami presso l'ospedale di Herentals. Per lui si prevede uno stop di circa 2 mesi che gli impedirà di partecipare alla Liegi-Bastogne-Liegi, la Monumento di cui ha vinto le ultime due edizioni.

A message from @EvenepoelRemco for his fans 😊 pic.twitter.com/GiyApRw8Ij — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) April 4, 2024

Nella maxi caduta sono stati coinvolti anche Jay Vine (UAE) che ha riportato la frattura di una vertebra cervicale e di due vertebre toraciche che recupererà in 3 mesi, Natnael Testfatsion (Trek), che ha riportato numerose contusioni ed abrasioni, Sean Quinn (EF Pro Cycling) che ha riportato una commozione cerebrale,la frattura dello sterno, abrasioni e ferite, Steff Cras (TotalEnergies) che ha riportato uno pneumotorace, la frattura di diverse costole e di due vertebre dorsali,

Alexander Cepeda (EF Pro Cycling) e Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), avendo soltanto abrasioni, sono potuti ripartire.