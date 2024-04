Ciclismo, Giro di Romandia 2024: i favoriti, il percorso (con altimetria) e dove vederlo in diretta tv

È una delle corse a tappe più importanti del mese d'aprile, uno degli appuntamenti tradizionali per i corridori che decidono di prendervi parte, a poche settimane dal via del Giro d'Italia 2024. Da martedì 23 a domenica 28 aprile si corre il Giro di Romandia, nella Svizzera romanda, quella francofona.

Giro di Romandia 2024: i favoriti e gli italiani

Sarà al via di questa 77esima edizione il britannico Adam Yates (UAE Emirates) che avrà al suo servizio un gregario del calibro di Juan Ayuso. La Ineos-Grenadiers schiererà Thymen Arensman e Egan Bernal, la Bora-Hansgrohe porterà al via Aleksandr Vlasov, Jai Hindley e Sergio Higuita. Lenny Martinez sarà il leader della Groupama-FDJ.

Le speranze italiane

Gli azzurri più attesi sono Giulio Ciccone (Lidl-Trek) pronto a fare il suo esordio stagionale dopo l’intervento per una cisti perineale, Damiano Caruso (Bahrain Victorious), che un anno fa fu terzo e punta a prepararsi al meglio al Giro e Fausto Masnada (Soudal Quick-Step), che nel 2021 conquistò il podio.

Giro di Romandia 2024: le tappe con altimetria

Il Giro di Romandia 2024, da martedì 23 a domenica 28 aprile, presenta un prologo e cinque tappe, di cui 2 di montagna e una crono.

1) Martedì 23 aprile, prologo: Payerne-Payerne, 2,28 km

Un cronoprologo di poco più di 2 km nel centro di Payerne sarà l'antipasto. Sarà la prima battaglia tra i corridori in vista delle salite.

2) Mercoledì 24 aprile, prima tappa: Chateaux d'Oex-Friburgo, 165,7 km

Nella prima giornata non ci saranno grandi salite, ma saranno parecchi i saliscendi che animeranno la corsa. Le squadre dei velocisti dovranno essere abili a far arrivare la corsa in volata, anche se potrebbe essere un'ottima occasione per chi ama andare in fuga.

3) Giovedì 25 aprile, seconda tappa: Friburgo – Salvan/Les Merecottes, 171 km

Primo arrivo in salita con due GPM. Il primo a Les Mosses è una salita di circa 13 km con media del 4% e punte dell'11%. Il secondo, a Les Marecottes, è di 8 km, una pendenza media del 7,3% e punte del 14%.

3) Venerdì 26 aprile, terza tappa: Oron–Oron, 15,5 km (cronometro)

Un cronometro di 15,5 km con una prima parte in salita. La seconda parte, decisamente più filante, è invece perfetta per i cronomen puri che potranno guadagnare tempo prezioso in classifica.

4) Sabato 27 aprile, quarta tappa: Saillon–Leysin, 159,2 km

La tappa più impegnativa e decisiva di questa edizione. 5 GPM per un dislivello di 3400 metri. Il più importante sarà quello finale, il GPM di Leysin, 11 km con una pendenza media del 7% e punte del 12-13%.

5) Domenica 28 aprile, quinta tappa: Vernier–Vernier, 150,8 km

Nel circuito di Vernier i corridori saranno messi alla prova da una tappa breve, ma molto mossa.

Giro di Romandia 2024: dove vederlo in tv e in streaming

Il Giro di Romandia 2024 sarà trasmesso per gli abbonati su Eurosport 2 dalle 15.30.