Ciclismo, Giro Romandia: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Tutto è pronto per la 75esima edizione del Giro di Romandia. La corsa a tappa che si corre nella Svizzera romanda, quella francofona, è uno dei tradizionali appuntamenti che completano la preparazione in vista del Giro d'Italia.

Al via ci sarà un ricco parterre con 20 squadre e non mancherà il campione in carica Geraint Thomas. Sono pronti a sfidarlo alcuni grandi nomi del ciclismo internazionale come Thibaut Pinot, Ion Izagirre, Marc Hirschi, Mark Padun, Brandon McNulty, Sergio Higuita, Edward Dunbar e Steven Kruijswijk.

Le speranze italiane sono affidate a Damiano Caruso, che recentemente ha dimostrato un ottimo stato di forma vincendo il Giro di Sicilia.

Giro di Romandia 2022: le tappe

Le sei tappe in programma promettono battaglia e spettacolo. Si inizia con una cronometro pianeggiante a Losanna che esalterà i cronomen in gruppo. Molto interessanti tutte le tappe successive dalla prima vera tappa che ha un percorso da classica, fino alle grandi montagne che saranno protagoniste in particolare nelle tappe finale, l'arrrvo a Zinal, sabato 30 aprile e la cronoscalata che deciderà il Giro di Romandia, la quinta, domenica 1 maggio

1) Prima tappa, martedì 26 aprile

Losanna – Losanna, 5,1 km (cronoprologo individuale) – partenza ore 15:00, arrivo ore 17:20

2) Seconda tappa, mercoledì 27 aprile

La Grande Béroche – Romont, 178 km – partenza ore 13:00, arrivo ore 17:10-17:30

3) Terza tappa, giovedì 28 aprile

Echallens – Echallens, 168 km – partenza ore 13:20, arrivo ore 17:15-17:30

4) Quarta tappa, venerdì 29 aprile

Valbroye – Valbroye, 165 km – partenza ore 13:40, arrivo ore 17:30-17:50

5) Quinta tappa, sabato 30 aprile

Aigle – Zinal, 180 km – partenza ore 11:00, arrivo ore 15:40-16:00

6) Sesta tappa, domenica 1 maggio

Aigle – Villars, 15,8 km (cronometro individuale) – prima partenza 12:30 circa, ultima partenza 15:05 circa

Giro Romandia, dove seguirlo in tv

Il Giro di Romandia sarà trasmesso in diretta tv per gli abbonati su Eurosport 2 e in diretta streaming per gli abbonati su Eurosport Player, Discovery+ e Sky Go.