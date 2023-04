Giro di Sicilia 2023 oggi, Enna-Termini Imerese: dove vederla in tv e in streaming

Terza tappa da non perdere del Giro di Sicilia 2023. Oggi, mercoledì 13 aprile, i corridori affronteranno 150 km con partenza da Enna e arrivo a Termini Imerese. Particolarmente interessante il finale, 1300 metri al 5% che saranno particolarmente congeniali a chi è dotato di uno bello sprint abbinato a resistenza su una breve salita.

Dopo le prime due frazioni la maglia giallorossa di leader è sulle spalle del neozelandese Finn Fisher-Black.

Giro di Sicilia 2023: dove vederlo in tv e in streaming

Il Giro di Sicilia 2023 viene trasmesso in chiaro su Raisport e in streaming gratuito su Raiplay, per gli abbonati su Eurosport, streaming su Europlayer. La diretta della terza tappa, Enna-Termini Imerese, inizierà alle ore 13.50 e si concluderà alle ore 15.30.