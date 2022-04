Ciclismo, Giro di Sicilia: calendario, programma, orari, diretta tv e streaming

Promette spettacolo il Giro di Sicilia 2022. Questa breve corsa di quattro tappe, da martedì 12 a venerdì 15 aprile, è pronta a scaldare i cuori degli appassionati e a testare le gambe dei corridori in vista della partenza del Giro d'Italia a cui mancano ormai poche settimane.

Tra i corridori più attesi ci sono i siciliani Vincenzo Nibali e Damiano Caruso, pronti a onorare l'impegno sulle strade di casa.

Giro di Sicilia: il calendario e dove seguirlo in tv e in streaming

La tappa più attesa di questa edizione è sicuramente quella che porterà i corridori a sfidarsi alle pendici dell'Etna. Qui trovate il calendario completo del Giro di Sicilia 2022:

1) martedì 12 aprile, prima tappa

Milazzo–Bagheria 199 km arrivo previsto ore 15:15 – 15:45

2) mercoledì 13 aprile, seconda tappa

Palma di Montechiaro–Caltanissetta 152 km arrivo previsto ore 15:15–15:40;

3) giovedì 14 aprile, terza tappa

Realmonte–Piazza Armerina 171 km arrivo previsto ore 15:10-15:40;

4) venerdì 15 aprile, quarta tappa

Ragalna–Etna (Piano Provenzana) 140 km arrivo previsto ore 15:15-15:45

Il Giro di Sicilia 2022 sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro da RaiSport che per gli abbonati da Eurosport.

Sarà inoltre trasmesso in streaming su aiPlay, Eurosport Player, Discovery+, e Sky Go.