Giro di Svizzera 2024: tappe, programma, orari, diretta tv

Scatta oggi, domenica 9 giugno, il Giro di Svizzera 2024. Otto tappe, un percorso di 948,2 km che due prove contro il tempo. I corridori si daranno battaglia: Matias Skjelmose vuole confermare la vittoria del 2023, ma non mancano i rivali.

Giro di Svizzera 2024: il percorso

La prima cronometro nella giornata odierna, quella inaugurale, è in programma a Vaduz, la capitale del Liechtenstein e sarà un cronoprologo di 4,77 km.

Anche la seconda tappa, lunedì 10 giugno, partirà da Vaduz per poi concludersi dopo 177,3 km a Regensdorf. Possibile un tentativo di fuga da lontano sulle salite non particolarmente dure presenti lungo il percorso. Sicuramente il finale in leggera ascesa potrebbe tagliare le gambe a qualche velocista.

La terza tappa, martedì 11 giugno, la Steinmaur-Rüschlikon (161,7 km) potrebbe prestarsi a un attacco negli ultimi km. Le prime vere difficoltà per gli uomini di classifica arriveranno nella quarta tappa, la Rüschlikon-Passo San Gottardo (171 km), mercoldì 12 giugno, con arrivo oltre i 2.000 metri e nella quinta tappa, giovedì 13 giugno, la Ambrì-Carì (148,6 km) con 11,5 km di salita all’8%.

Ancora montagna nella sesta tappa, venerdì 14 giugno, con arrivo a Locarno-Blatten-Belalp (151,4 km), nella quale, però, non si passerà dal Nufenpass, a causa della neve ancora presente.

La settima tappa, sabato 15 giugno, la Villars-sur-Ollon-Villars-sur-Ollon (118,1 km) è caratterizzata dal GPM di Villars, 7,3 km all'8,2% e dal circuito finale a Villars-sur-Ollon, da percorrere due volte. Il Giro di Svizzera 2024 si concluderà domenica 16 giugno con l'ottava tappa, la cronometro Aigle-Villars-sur-Ollon, 15,7 km.

Giro di Svizzera 2024: i favoriti

Mattias Skjelmose, vincitore del Giro di Svizzera 2023, si presenta da favorito, ma dovrà vedersela con un'agguerrita concorrenza. Uno dei suoi maggiori rivali sarà Geraint Thomas, terzo al Giro d'Italia 2024 e vincitore di questa corsa nel 2022. Hanno ottime possibilità di trionfare anche Richard Carapaz, vincitore nel 2021, Nairo Quintana, Marc Hirshi, Adam Yates, Cian Uijtdebroeks e Ben Healy.

Tra gli italiani al via ci saranno Damiano Caruso, secondo nel 2017 e Fausto Masnada.

Giro di Svizzera 2024: dove vederlo in tv

Il Giro di Svizzera 2024 sarà trasmesso sui canali Eurosport e in streaming anche su Discovery+, Sky Go, Dazn e Now.

